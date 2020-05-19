США: Россия и Китай хотят использовать Apple для слежки за гражданами

Американская компания Apple помогает «авторитарным режимам» России и Китая организовывать слежку за гражданами. С таким заявлением выступил генеральный прокурор США Уильям Барр.

Как пишет The Washington Post, генпрокурор обвинил IT-гиганта в содействии «цензуре и притеснениям» со стороны Москвы и Пекина.

В частности, Барр заявил, что для слежки за гражданами власти двух стран намерены переместить к себе центры обработки данных.

«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки) данных, чтобы правительства этих (стран) могли организовать масштабную слежку», — заявил Барр.

При этом он упрекнул руководство Apple в том, что компания не желает помогать американским правоохранительным органам в поимке преступников. По его словам, у компании нет оправданий в случае отказа сотрудничать «со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы».