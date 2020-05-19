Растения, которые можно считать легальным допингом — ученые составили список





Чувство бодрости в теле человека это следствие улучшения обменных процессов и процессов на уровне клеток. Скорость обменных процессов можно изменить, если принимать экстракт растений, которые называют легальным допингом.



Так, в этот список внесли женьшень. Он богат гликозидами, которые улучшают проницаемость клеточных мембран. Это ведет к тому, что клетки организма лучше усваивают питательные вещества.

Кроме того, в женьшене много витаминов и минералов. Прием экстракта женьшеня дает чувство бодрости, яркости восприятия.

Далее в списке растение гуарана. В его составе кардиостимуляторы теофиллин и теобромин, антиоксиданты (катехин) и витамины (А, B, E) — экстракт этих семян действует мягче и дольше обычного кофе. Кроме того, в гуаране много кофеина, который повышает артериальное давление, улучшает тонус кровеносных сосудов.

Экстракт родиолы розовой включают в ряд медицинских препаратов, которые называются иммуномодуляторами. Дело в том, что родиола розовая защищает эритроциты крови от окислительного процесса и улучшает работу клеток головного мозга и мышц. Врачи могут назначать родиолу розовую пациентам для преодоления периода слабости после простудных заболеваний, а также студентам, которые много учатся и уже на грани истощения.

Растение элеутерококк по своему воздействию на организм человека напоминает женьшень: улучшает работу клеток и их восприимчивость к питательным веществам.

Еще одним стимулирующим веществом считают шоколад. Шоколад содержит нейронтрансмиттер анандамин, от которого в теле возникает чувство бодрости. На короткий срок может вывести из депрессивного состояния. Также шоколад кроме бодрящего эффекта обладает антиоксидантными, антикоагулянтными и противовоспалительными свойствами.

Молодая кора дерева йохимбе также считается легальным допингом и природным стимулятором. Препарат из молотой коры дерева стимулирует либидо, воздействуя на мозг, и усиливает прилив крови к соответствующим органам как у мужчин, так и у женщин.

А листья мате стимулируют организм человека за счет кофеина и танина, которого в нем большем, чем в листовом обычном чае.