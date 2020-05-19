Путина объявят вечным правителем 24 июня

Российские власти в спешном порядке возвращаются к подготовке голосования по поправкам в Конституцию.Реформу Основного закона, включащую обнуление президентских сроков Владимира Путина, планируют вынести на плебесцит в конце июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой процедуры.

Возможной датой выбрано 24 июня — день, когда в 1945 году Красная Армия провела парад победы на Красной площади.

Этот день «имеет символическое значение», а кроме того, «власти не хотели бы затягивать с проведением голосования», говорит источник «Интерфакса».

Чтобы отдать голос за или против конституционной реформы, самой масштабной в новейшей истории страны, многим гражданам не придется идти на участки. Голосование лишь частично пройдет в очной форме, а «отчасти» — в электронном формате, рассказал другой источник агентства.

Окончательное решение, по его словам, примет президент в зависимоси от эпидемиологической обстановки. «В любом случае, компания по информированию граждан о поправках в ближайшее время будет активизирована», — добавляет источник.

Пакет поправок в Конституцию, внесенный от имени рабочей группы, куда помимо сенаторов, депутатов и юристов, вошли атаман российского казачества Николай Долуда, пианист Денис Мацуев и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, в изначальном варианте не предполагал обнуления президентских сроков.

Сам президент в феврале заверял, что изменения в Конституцию вносятся «не для продления» его полномочий. Но поправка Валентины Терешковой, внесенная и одобренная со скоростью спецоперации, открыла Путину возможность занимать президентское кресло до 83 лет — дольше, чем Иосиф Сталин, стоявший у руля СССР 31 год.

По продолжительности правления Путин уже превзошел Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет), сравнялся с Бенито Муссолини и индонезийским диктатором Сухарто (20 лет).

К окончанию четвертого срока и в случае возможного выдвижения на пятый Путин обгонит Николае Чаушеску (24 года), Мао Цзедуна (27 лет) и поравняется с доминиканским генералом Рафаэлем Трухильо, который позиционировал себя как посланник Бога на земле и стал одним из немногих политиков мира, которому на выборах удалось получить больше голосов, чем в стране было зарегистрировано избирателей.

В случае еще двух сроков в 2025-36 гг Путин догонит Франсиско Франко (Испания) и Антониу ди Салазара (Португалия), каждый из которых правил по 36 лет, и приблизится к рекорду Роберта Мугабе, возглавлявшего Зимбабве 38 лет.

Непокоренными для Путина могут остаться сроки Муаммара Каддафи (42 года), Ким Ир Сена (46 лет) и Фиделя Кастро (49 лет).