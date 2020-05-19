«  
  »

Появилось первое изображение нового Блэйда

Актер Махершала Али выложил в Инстаграм первый эскиз нового Блэйда. В рисунке без труда узнаются характерные стрижка и меч супергероя.

Напомним, о том, что киностудия Marvel запускает в производство ремейк «Блэйда», стало известно в прошлом году. Тогда же звезда «Зеленой книги» и третьего сезона «Настоящего детектива» Махершала Али был назван исполнителем главной роли.

Также напомним, что марвеловский супергерой Блэйд — это охотник на вампиров, который сам наполовину является вампиром. В конце 90-х — начале нулевых Блэйда сыграл Уэсли Снайпс в одноименной трилогии.

В настоящее время ремейк с Махершалой Али находится на подготовительной стадии. Непосредственно продакшен начнется не раньше 2021 года.

19 мая, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  