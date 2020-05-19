Найдены новые гены, определяющие черты лица человека

Команда исследователей из Лёвенского католического Университета в сотрудничестве с коллегами из США обнародовала новые интересные данные относительно того, какие гены отвечают за формирование черт лица человека. Статья с этой новой интересной находкой уже была опубликована в научном журнале Nature Genetics, где руководитель проектной команды, Питер Клаес, объяснил методологию, использованию при поиске новых генов и некоторые другие нюансы, связанные с исследованием.

Ранее специалисты-генетики также пытались выявить, какие гены в точности определяют черты лица человека, отбирая селективные черты лица – такие как расстояние между глазами и ширина рта – и затем пытаясь проследить наличие взаимосвязи между этими чертами и генами, фактически пробуя их наугад. Однако бельгийская команда исследователей-генетиков из Лёвенского католического Университета сумела разработать новую методологию в поиске таких генов, в основе которой лежит технология модулярного разделения.

Ее суть заключается в том, что специалисты искусственно “разбивают” 3D-изображения лиц и образцов ДНК владельцев этих лиц на множество более мелких единиц (модулей) – таким образом специалисты могут более точно и быстро искать взаимосвязи между теми или иными чертами лица и определяющими их генами в ДНК. Специалисты заявили, что им удалось отыскать 15 новых генов, соединенных в так называемых геномных локусах.

Эти локусы активизируются еще в момент формирования плода в материнском чреве, что указывает на тот факт, что далее эти подчиненные гены изменяются в зависимости от своего рецессивно-доминантного характера развития. Например, ученым удалось указать на наличие семи новых генов, отвечающих за форму носа, что само по себе очень ценная находка для антропологов и тех, кто изучает человека как биологический вид. Этот небольшой прорыв может в дальнейшем расшириться благодаря своему применению в прикладной антропологии и в криминалистике, ведь реконструкция лица становится еще проще!