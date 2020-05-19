Астрономы заглянули вглубь атмосферы Юпитера

Команда американских астрономов подвела итоги трехлетнего проекта, целью которого было изучение Юпитера. В нем принимали участие космическая обсерватория Hubble, автоматическая станция Juno и телескоп Gemini North. Последнему удалось получить наиболее детальные на сегодняшний день изображения газового гиганта в близком инфракрасном диапазоне сделанные в рамках наземных наблюдений.



По словам исследователей, съемка в инфракрасном диапазоне позволила им заглянуть внутрь просветов в облачном покрове Юпитера и разглядеть глубинные слои его атмосферы. В свою очередь, во время сближения с газовым гигантом Juno регистрировал радиосигналы, создаваемые мощными разрядами молний. После определения их координат, астрономы нацеливали на области грозовой активности Hubble и Gemini North. Это позволило собрать ценные данные о структуре облачного покрова планеты и выяснить, что разряды молний и некоторые из крупнейших штормовых систем, которые их создают, образуются внутри и вокруг больших конвективных ячеек над облаками из воды и льда.

Особое внимание было уделено Большому Красному Пятну (БКП) — гигантскому атмосферному вихрю, который существует в атмосфере Юпитера уже как минимум несколько столетий. Астрономов особенно интересовала природа темных областей, время от время наблюдаемых внутри БКП. Существовало предположение, что они являются отдельными облачными структурами.

Однако данные наблюдений расставили все по своим местам. Если на сделанных Hubble снимках в видимом диапазоне ученые увидели темный полукруг внутри БКП, то на инфракрасных изображениях Gemini North — яркую дугу. Это свечение обусловлено внутренним теплом Юпитера. Оно блокируется плотными облаками, но в то же время проходит через менее плотные участки, покрытые дымкой. Все это означает, что темные области в БКП является не отдельными облаками а, наоборот, «провалами» в облачном покрове.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»