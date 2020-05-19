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Актер,известный по роли в фильме «Сумерки» ,ушел из жизни

Американский актер Грегори Тайри Бойс ушёл из жизни в возрасте 30 лет.

Как уточняется, смерть актёра наступила 13 мая, но известно об этом стало только в настоящий момент. Информацию о случившемся подтвердили в коронерской службе округа Кларк (штат Невада).

По данным американского телеканала , Бойса нашли мёртвым вместе со своей 27-летней подругой в собственной квартире в Лас-Вегасе. О причине их смерти не сообщается.

Бойс получил известность благодаря эпизодической роли в фильме «Сумерки» и игре в короткометражном фильме «Апокалипсис».

19 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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