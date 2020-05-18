Заброшенная десятилетиями «зеленая» деревня снова привлекла людей

Согласитесь, нет зловещей зрелища, чем заброшенные села и города. Но такое категоричное утверждение никак не относится к одной китайской деревушке, которую совсем недавно покинули рыбаки. И если раньше ее каменные дома не вызывали никакого интереса, спустя несколько десятилетий запустения это популярная достопримечательность.



В середине прошлого века китайская деревня Хоутоу Ван (Houtouwan), расположенная на одном из островов архипелага Шенгси (Shengsi), что в устье реки Янцзы, была довольно большим поселением. В то время в нем проживало чуть более 2 тыс. жителей, здесь был довольно оживленный порт, который служил пристанью для рыболовецких катеров и лодок, а также основной перевалочной базой по отправке морепродуктов в разные точки страны.

Но настал кризис, рыболовный промысел пришел в упадок, и большая масса людей покинули эти края навсегда. Оставались лишь, те кто не решился сразу расстаться с обжитыми местами. Но невостребованность и окончательное закрытие порта вынудила остальных рыбаков отправиться на материк. С тех пор эта деревня превратилась в «заброшку».

Буквально за несколько лет фасады крепких каменных домов заплел плющ, превратив их в необыкновенной красоты арт-объект, созданный самой природой. Единственное, что вызывает неприятный холодок, так это зияющие черные дыры вместо окон. В остальном, гуляя по таким же зеленым тропинкам, можно лишь удивляться, как же все-таки быстро растительность отвоевывает территорию.

Остров Гуки, на котором расположена покинутая деревня Хоутоу Ван, является одним из 400 островов архипелага Shengsi. Влажный воздух и стабильная круглогодичная температура около + 16° создали идеальные условия для быстрого разрастания вьющихся растений, в особенности вечнозеленого плюща.

Благодаря его «стараниям» плюща все дома рыбаков превратились в зеленые арт-объекты, привлекающих к себе внимание не только путешествующих экотуристов, но и местных жителей. Как оказалось, некоторые семьи до сих пор навещают свои дома, а особенно предприимчивые при этом еще и умудряются продавать минеральную воду туристам.

На остров отправляются не только любители сделать селфи на сногсшибательном и необычном фоне для своей странички в Instagram, а также профессиональные фотографы и рыбаки. Последних привлекают богатые рыбные места, ведь после ухода жителей популяция рыб возросла.