В США успешно испытали первую вакцину от коронавируса

Взять пальму первенства в создании вакцины от нового коронавируса может американская биотехнологическая компания Moderna. Ее акции подскочили в цене на 25% на новостях об успешных испытаниях вакцины mRNA-1273 на добровольцах, которые стартовали еще в апреле.

В ходе первой фазы испытаний у пациентов было отмечено значительное повышение числа антител в крови, аналогичное показателям переболевших людей.

По данным Reuters, на данном этапе вакцина не вызвала никаких осложнений и доказала свою безопасность.

На июль запланирована финальная фаза клинических испытаний, после которой может начаться массовое производство вакцины.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США подтверждены более 1,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончались почти 90 тыс. человек.