В США успешно испытали первую вакцину от коронавируса » Ученые Норвегии разработали тест для определения — сколько вы проживете Ученые Норвегии разработали тест для определения продолжительности жизни человека. Наиболее точно определить сроки жизни человека поможет так называемый «кислородный» тест, заявили ученые из Норвегии. По данным портала golos.ua, критически важное значение имеет показатель максимального потребления кислорода (МПК) организмом за одну минуту. Исследования данных 55 тыс. человек помогли установить, что низкий уровень МПК на 82% повышает риск преждевременной смерти. Отмечается, что повысить «кислородную емкость» организма помогают регулярные занятия спортом. При этом добиться значительного улучшения можно даже в зрелом возрасте. Наиболее полезными считаются высокоинтенсивные интервальные тренировки, отмечаю эксперты.

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