Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями

Многие западные СМИ сообщили сегодня сенсационную новость: 35-летняя Руни Мара и 45-летний Хоакин Феникс скоро станут родителями! По информации источников, Руни находится уже на шестом месяце беременности.

Пара считается одной из самых закрытых в Голливуде, свою личную жизнь от любопытных глаз знаменитости оберегают, поэтому, видимо, им и удалось так долго скрывать это. Сыграл на руку и режим самоизоляции — во время пандемии коронавируса Руни и Хоакин ответственно следовали совету оставаться дома и почти не попадали в хронику папарацци.

Хотя, согласно источнику издания Page Six, недавно Руни видели на улицах Лос-Анджелеса в мешковатой одежде, которая должна была скрыть ее заметно округлившийся живот. На официальные запросы журналистов прокомментировать данную информацию пара или ее представители пока не ответили.

Напомним, что Мара и Феникс познакомились на съемках фильма «Она», но чувства между ними вспыхнули позже — встречаться они начали в 2016 году. Более того, Феникс признался, что на тех съемках думал, что Мара и вовсе презирает его.

В июле 2019 года пара помолвилась — информация просочилась в прессу после того, как актриса несколько раз попала в кадр с обручальным кольцом на пальце.