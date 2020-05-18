Привычку есть перед телевизором теперь можно побороть нестандартным методом

Все человеческие привычки и те, которые отвечают за ваши вкусовые пристрастия и режим питания, неразрывно связаны с конкретным местом, людьми, интерьером. Если вы хотите отучить себя кушать перед телевизором, нужно кушать в другой комнате или переехать на новое место жительства.

По мнению доктора, если вы в спокойной обстановке перед телевизором или компьютером начинаете жевать печенье, мозг фиксирует ваше положительное настроение и формально «разрешает» вам повторить это безопасное занятие. То есть мозгу кажется, что это безопасно – кушать горстями печенье и все время куда-то смотреть, на монитор, например.

Но диетологи скажут в один голос, что, поедая калорийные печенья в течение часа, вы просто наращиваете массу тела, то есть толстеете.

Чтобы избавиться от привычки есть перед телевизором, нужно или сменить обстановку (переехать в другую комнату, или в другое жилье), или же выработать другую привычку – положительную и действительно полезную для здоровья, говорит врач А.Беловешкин.

Например, вы можете приучить себя, что когда стол застелен скатертью, вы готовы к трапезе. Если нет скатерти – нет и аппетита.

Через 21 день вы привыкнете, что можете кушать только за столом, застеленным скатертью. Тогда даже если вы фрилансер и работаете дома, вы не будете переедать: для вашего мозга условным сигналом для выработки аппетита будет скатертью покрытый стол. Если стол не покрыт скатертью, вы даже не будете думать о еде. Так вы сможете планировать режим питания и оздоровиться, убрав «лишние» приемы пищи, которые приводят к перееданию.