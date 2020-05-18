Пентагон получит систему перехвата гиперзвуковых ракет

Пентагон получит систему перехвата гиперзвуковых ракет, в том числе и самых перспективных.

Агентство космических разработок, входящее в состав Космических сил США, обнародовало предварительные требования к перспективным разведывательным спутникам, которые будут отвечать за обнаружение и сопровождение гиперзвукового оружия. Как пишет C4ISRNET, согласно документу, вывести первые аппараты на орбиту планируется в 2022 финансовом году (начнется в октябре 2021 года). В состав первой партии войдут восемь аппаратов.

В декабре 2018 года заместитель министра обороны США по исследованиям и разработками Майкл Гриффин объявил, что перспективные системы защиты от гиперзвукового оружия потребуют полного и точного радиолокационного покрытия, систем наблюдения космического базирования и усовершенствованных перехватчиков. Для создания системы защиты от гиперзвукового вооружения придется решить несколько проблем, одной из которых является отсутствие у США радиолокационных станций дальнего обзора, способных контролировать пространство на дальности нескольких тысяч километров.

В состав перспективной системы защиты от гиперзвукового оружия потребуется включить новые спутники, способные обнаруживать летящие в атмосфере гиперзвуковые объекты. По словам Гриффина, в настоящее время США такими системами обнаружения не располагают, а существующие спутники обнаружить и сопроводить гиперзвуковую цель обычно не могут. Наконец, новой системе потребуются перехватчики, которые смогут поражать гиперзвуковые цели на большой дальности на их крейсерском маломаневренном участке полета.

Агентство космических разработок США планирует заключить с одной из компаний контракт на разработку и производство первой партии из восьми разведывательных спутников с широким углом обзора. Эти аппараты должны быть оснащены инфракрасными системами обнаружения. Эти аппараты также должны быть способными обмениваться данными со спутниками ячеистой спутниковой сети, развертывание которой также планируется начать в 2022 году. Заявки на участие в разработке военные будут принимать до 21 мая 2020 года включительно.

В феврале текущего года Агентство по противоракетной обороне США (MDA) объявило тендер на разработку прототипов систем перехвата гиперзвукового оружия. Тендер получил название Hypersonic Defense Regional Glide Phase Weapons System (региональная система обороны от гиперзвукового оружия на этапе планирования). Программа предполагает создание системы управления перехватчиком гиперзвуковых целей и самого перехватчика.