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Меган Фокс закрутила новый роман

Актрису недавно заметили в компании рэпера и актера Machine Gun Kellу. И они не выглядели как просто друзья.

В сеть попали кадры, как в Лос-Анджелесе Меган и MGK шутят и смеются в машине после того, как взяли еду на вынос в одном из местных кафе. После ряда материалов СМИ о том, что звезда «Трансформеров» и Брайан уже несколько месяцев не живут вместе и сняли обручальные кольца, этот факт навел фанатов на мысли о расставании звездной пары.

Кстати, недавно в Instagram-аккаунте мужа актрисы появился пост, который тоже можно считать, как подтверждение слухов. Грин выложил фото бабочки и подписал публикацию:

«В конце концов бабочкам становится скучно сидеть на цветке слишком долго. Они начинают задыхаться. Это большой мир, и они хотят узнать его». Вероятно, это завуалированное послание он адресовал именно жене.

18 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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