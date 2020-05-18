Любовь Успенская потеряла близких людей из-за коронавируса

Певица Любовь Успенская рассказала о смерти ее близких людей от коронавируса. В прямом эфире в Instagram Успенская призвала подписчиков серьезно отнестись к пандемии.

«Пожалуйста, не подумайте, что это паника или «развод». Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», — рассказала артистка.

О том, кто именно скончался из-за нового вируса, Успенская не сказала.

Певица добавила, что коронавирусом больны также некоторые ее друзья, они проходят лечение. Эти люди, рассказала певица, живут в других странах.