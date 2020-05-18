Кейт Бланшетт рассказала, что у нее нет «никакой романтики»

В этом году Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон отметят 23-ую годовщину свадьбы, однако на оригинальный подарок от супруга актриса даже не надеется. Об этом звезда фильма «Кэрол» рассказала в новом интервью журналу The Mirror.

Их пару считают одной из самых крепких в западном шоу-бизнесе, а также одной из самых популярных в мире. Но когда дело касается семейной жизни, Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон ничем не отличаются от среднестатистических семей.

Оскароносная актриса сетует, что у супруга совершенно нет фантазии, когда дело касается выбора подарка на памятные даты. Так, на одну из годовщин Эндрю подарил Кейт пылесос, потом были миксер, утюг и гладильная доска.

Раньше он дарил серебро и золото, но теперь этот список включает в себя кофеварки и утюги, и нет смысла ждать золотой и алмазной свадьбы. Ведь это будет очередная «бытовая годовщина». Дарить микроволновку неромантично, этот подарок вне времени.

Тем не менее, актриса, едва сдерживая смех, заявила, что муж старательно пакует бытовую технику в красивую подарочную упаковку.