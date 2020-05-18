Какие продукты надо употреблять,чтобы сохранить бодрость и энергию в течении дня

Примерно третью часть энергии, которую люди получают вместе с продуктами питания, они тратят на физиологические процессы. Однако главная цель приема пищи заключается в том, чтобы на протяжении всего дня чувствовать себя бодрыми и активными.

Человек получает энергию благодаря сложным и простым углеводам, а также белкам. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сохранять бодрость и энергию на протяжении всего дня. Первое и самое важное — соблюдение питьевого режима в течение дня. Второе- ежедневно употреблять сухофрукты, которые содержат клетчатку для хорошего метаболизма. Также в рационе должны быть перепелиные яйца, улучшающие память, и орехи, влияющие на скорость метаболизма.

А еще эксперты советуют каждый день съедать несколько фруктов. Именно свежие фрукты быстро усваиваются, помогают улучшить пищеварение и содержат большое количество клетчатки. Периодически в рацион нужно включать фасоль, содержащую сложные углеводы и растительный белок. Съев порцию фасоли утром, вы будете получать энергию из этого продукта на протяжении всего дня. Также в рационе должна присутствовать мюсли, овсяная каша и мед.