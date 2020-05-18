Экшен «Квант времени» оживит кинопрокат после окончания карантина

Среди лент, которые успели закончить — стал научно-фантастический боевик Джо Карнахана «Квант времени», или же в оригинале — «Boss Level».

Для режиссера культовых экшн-фильмов «Козырные тузы», «Команда А», «Серый» Джо Карнахан — это настоящий проект мечты. «Квант времени» поставлен по его собственному сценарию, который Карнахан написал вместе с братьями Крисом и Эдди Бори. Для Джо Карнахан это далеко не первый раз, когда он становится соавтором собственных фильмов — идеи для самых известных работ «Козырные тузы» или «Команда А», — также идут из богатого воображения Карнахана.

И не в первый раз Джо работает с любимым актером несколько раз. После успеха работы «Команда А», где Лиам Нисон сыграл бравого командира Ганнибала всегда с сигарой при себе (не путать с историческим полководцем или персонажем «Молчание ягнят») — режиссер в следующем же году снял триллер «Серый», где герой Лиама Нисона пытается выжить среди снега, волков и попутчиков, не имеющих его навыков. Одного из этих попутчиков и сыграл Фрэнк Грилло, известный большинству по Киновселенной «Marvel», где актер исполнил ключевую роль Рамлоу в истории о Капитане Америке.

В «Кванте времени» уже Фрэнк Грилло играет главную роль. По сюжету, отставной спецназовец, с непростой личной жизнью и убийственным чувством юмора, застрял во временной петли в самый неудачный момент жизни — в день собственной смерти.

Новость о кастинге Грилло появилась еще на ранней стадии проекта, в 2017 году, тогда же к «Кванту» присоединился и легендарный голливудский режиссер и актер Мел Гибсон. В 2018-м к фильму присоединились номинантка на премию «Оскар» Наоми Уоттс, известная по ролям в «Мумии» и «Острых козырьках» британка Аннабель Уоллис, комик Кен Джонг и культовая актриса Мишель Йео. А роль сына персонажа Фрэнка Грилло сыграл … собственно сын самого актера. И отношения отца и сына — одна из важных сюжетных линий картины. Кстати, в интервью Collider, Джо Карнахан рассказал, что именно с идеи исправления ошибок бывшего военного перед сыном, — и разрабатывалась сюжетная канва ленты. На выходе у режиссера получился динамичный комедийный фантастический экшн.

Джо Карнахану, Фрэнку Грилло и Мелу Гибсону настолько понравилось работать вместе, что они уже готовят новый проект с рабочим названием — «Leo From Toledo», съемки которого должны были начаться как раз этой весной. Когда команда сможет вернуться к работе — пока неизвестно, но «Квант времени» уже готов и зрители увидят его совсем скоро.