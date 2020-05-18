Экс-президент Всемирного конгресса украинцев раскаялся в том,что выражал поддержку Владимиру Зеленскому

Аскольд Лозинский заявил в статье, опубликованной украино-американским еженедельником, что решение назначить на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову стало ошибкой Владимира Зеленского, граничащей как минимум с политической манипуляцией, или даже с государственной изменой. Такой же ошибкой экс-президент Всемирного конгресса украинцев считает решение глав государства доверить руководство Госбюро расследований Александра Соколова и Александра Бабикова.

По мнению Лозинского, усилиями этой троицы Революция достоинства в итоге станет «государственным переворотом, и это, в свою очередь, узаконит аннексию Крыма и российское вторжение на Донбасс. Нынешние руководители Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований пытаются отменить неприкосновенность участников майдана. Кроме того, близкие профессиональные отношения между ними прямо противоречат тем рекомендациям, которые ранее дала миссия ООН, никогда не требовавшая отменить амнистию майдановцев.

Лозинский подчеркнул, что действия руководства Офиса генпрокурора и Госбюро расследований — это самая настоящая манипуляция. При этом экс-президент Всемирного конгресса Украинцев подчеркнул — он уже начал раскаиваться в своих словах о том, что если президентом Украины станет Владимир Зеленский, то ничего страшного не произойдет.