Центробанки мира сбросили гособлигации США на рекордные $147 млрд

Рынок американского госдолга в марте пережил рекордное в своей истории бегство иностранных инвесторов — как частных, так и государственных, следует из статистики Минфина США.За месяц зарубежные держатели американских облигаций сбросили бумаги на 256 млрд долларов, сократив портфель до 6,81 трлн долларов.

Из 33 стран крупнейших-кредиторов Штатов лишь шесть нарастили вложения — Япония (на 3,4 млрд долларов), Швейцария (на 1,3 млрд долларов), Тайвань (на 4,1 млрд долларов), Филиппины (на 1,3 млрд долларов) и Австралия (на 1,8 млрд долларов). Массированные продажи пришли из офшоров, включая Каймановы острова (на 12,2 млрд долларов), а также от центробанков развивающихся стран, которым в марте остро понадобились доллары для поддержи падающих национальных валют.

В сумме центробанки мира вывели из американских бумаг 147 млрд долларов, что также стало рекордом более чем за полвека доступной статистики.

Крупнейшим продавцом оказалась Саудовская Аравия, сбросившая treasuries на 25,3 млрд долларов. Бразилия продала бумаги на 21,5 млрд долларов, Индия — на 21 млрд долларов, Таиланд — на 9,5 млрд долларов. Банк России, который в 2018 году распродал почти весь пакет американских облигаций ради вложений в китайский юань, вывел из них еще 8,7 млрд долларов, сократив портфель до 3,85 млрд долларов.

Как и другим ЦБ, российскому потребовались доллары для поддержки рубля: с начала марта регулятор продал на МосБирже 7 млрд долларов, компенсируя выпадающие нефтегазовые доходы бюджета и отдельно — падение цены Urals ниже 25 долларов. В первую очередь ЦБ избавлялся от краткосрочных американских векселей, следует из статистики: вложения в них упали более чем в 17 раз — с 8,3 млрд долларов до 473 млн.

В сумме за март-апрель мировые ЦБ «спалили» 240 млрд долларов резеревов, покрывая нехватку валюты на местных рынках и поддерживая курсы, оценивают аналитики Bank of America. ЗВР Саудовской Аравии рухнули на 27 млрд долларов в марте, Южной Кореи — на 9 млрд, Индии — на 6 млрд.

Настольного мощного сброса гособлигаций США от иностранцев в истории мы еще не видели, это это сильно контрастирует с ситуацией 2008 года, когда гособлигации скорее покупали, указывает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Реакцией ФРС стал мгновенный запуск печатного станка на беспрецедентную мощность: американский центробанк объявил о скупке бумаг в неограниченном объеме и за два месяца увечил баланс на 2,9 трлн долларов, покрывая не только уход иностранных инвесторов, но и возросший дефицит американского бюджета.

Во втором квартале Минфин США намерен занять 3 трлн долларов, а в третьем — еще 677 млрд.