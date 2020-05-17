Стэнфордский университет хочет научить Apple Watch определять коронавирус

Apple Watch, несмотря на компактные размеры и минимальное аппаратное оснащение, — устройство чрезвычайно перспективное. Множественные испытания, которым подвергли фирменные смарт-часы Apple, показали, что они могут выступать в роли довольно неплохого диагностического инструмента, способного определять признаки самых разных заболеваний. А какое заболевание считается сейчас самым главным в мире? Конечно же, коронавирус COVID-19, диагностировать который пока можно только посредством анализа биометриала пациента и проведения процедуры КТ. Однако Apple Watch, возможно, сильно упростят выявление этой инфекции.

Учёные Стэнфордского университета хотят выяснить, смогут ли Apple Watch использоваться для диагностики коронавирусной инфекции или определения её признаков. Однако это не просто пожелание, а вполне себе действующая инициатива, присоединиться к которой приглашаются все желающие жители США. Для этого необходимо иметь в своём распоряжении Apple Watch, быть активным пользователем смарт-часов (то есть носить их на постоянной основе) и просто подать заявку на участие. После того как данные заявителя будут обработаны, его либо пригласят в программу, либо откажут.

Измерение кислорода в крови с помощью Apple Watch

По словам авторов программы, они планируют собирать данные о частоте сердечных сокращений участников, температуру поверхности кожи, степень насыщения крови кислородом и т.д. С измерениями пульса у Apple Watch проблем нет. Встроенный пульсометр, как правило, безошибочно измеряет показатель ЧСС, определяет признаки тахикардии и нарушения ритма. А вот как часы будут производить замеры температуры и уровня кислорода в крови, большой вопрос. Ведь если для замера сатурации у Apple Watch есть необходимое оснащение, пусть и нерабочее, то вот для определения температуры нужен термометр, которого в часах просто нет. Поэтому не очень понятно, как именно учёные планируют получить необходимые для исследований данные.

Известно лишь то, что участникам программы потребуется установить себе на часы специальное приложение, которого нет в App Store. Возможно, оно сможет активировать функцию замера кислорода и определять повышение температуры косвенно, например, фиксируя воспаления. Но в этом случае, скорее всего, учёным потребуется помощь производителя, которую он обязательно окажет. Ведь Стэнфорд и Apple дружат уже давно и ведут множество совместных исследований. Одним из таковых было изучение ушных раковин более тысячи добровольцев, информация о которых была применена при разработке AirPods.

Диагностика коронавируса

А теперь самое интересное.

-Авторы исследования ещё не знают, смогут ли научить Apple Watch диагностировать коронавирус или хотя бы определять его признаки;

-Исследование продлится до двух лет, поэтому не стоит ждать, что уже этой осенью Apple Watch научатся диагностировать COVID-19;

-Этот проект является для учёных приоритетным, поэтому исследования ведутся на круглосуточной основе;

-Участникам программы придётся отправлять ежедневный отчёт о своём самочувствии.

На мой взгляд, то, что хотят сделать в Стэнфорде, заслуживает только самой тёплой похвалы. Ведь если их начинание увенчается успехом, от этого определённо будет больше толка, чем от системы отслеживания больных коронавирусом, которую предлагает Apple. Жаль только, что что ждать релиза функции диагностики придётся ещё довольно долго, поскольку она должна пройти лабораторные испытания, а потом ещё и получить сертификат регулирующих органов о безопасности.

Однако я уверен, что учёным Стэнфордского университета не просто так захотелось протестировать Apple Watch на предмет диагностических возможностей. Скорее всего, у них уже есть какие-то основания полагать, что часы смогут что-то определить. В конце концов, с того же начинались программы исследований в области диагностики мерцательной аритмии, которая затем стала штатной функцией Apple Watch. Поэтому не исключено, что и новая инициатива учёных будет иметь положительный исход и обернётся для смарт-часов новым набором функций.