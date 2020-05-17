США недовольны поведением России в Арктике

Россия усиливает свое военное присутствие в Арктике и тем самым ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. С таким заявлением выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

По его словам, РФ и Китай «все сильнее бросают вызов интересам США и союзников» в этом регионе.

Мерфи указал, что Москва с сентября развертывает системы С-400 на Кольском полуострове, хотя это «выходит за рамки территориальной обороны». Помимо этого, Россия создала в Арктике новое командование на базе Северного флота и восстановила инфраструктуру времен холодной войны, порты и аэродромы.

Такие действия российской стороны помешают США и Канаде отреагировать в случае кризиса, а также ставят под угрозу Фареро-Исландский рубеж между Гренландией, Исландией и Британией, считает Мерфи.