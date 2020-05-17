Медики предупреждают о магнитных бурях с середины мая

С середины мая на Земле начнутся магнитные бури, и возмущения будут продолжаться до последних чисел месяца. Специалисты предупредили, что первая магнитная буря, которая будет самой сильной в этом месяце, обрушится на Землю 18 мая.

Медики, в свою очередь, предупреждают, что все эти дни метеозависимые люди и пациенты с хроническими заболеваниями могут чувствовать недомогание. Специалисты отметили, что самочувствие может ухудшиться даже без видимых причин. Особенно опасным будет период в конце месяца, поскольку геомагнитные возмущения продолжатся несколько дней. Всем пациентам с хроническими заболеваниями врачи настоятельно рекомендуют запастись необходимыми лекарственными препаратами. Перед началом магнитной бури измените свой режим дня.

Откажитесь от тяжелых физических нагрузок, по возможности проводите много времени на свежем воздухе. Также рекомендуется скорректировать рацион питания и отказаться от алкоголя, напитков с кофеином, жирной и очень соленой пищи. Во время магнитных бурь наиболее частыми симптомами считаются головные боли скачки давления, головокружения, тошнота и общая слабость.