Эксперты назвали самый сексуальный фильм всех времен

Представлен рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен. Его опубликовал американский журнал Esquire.

Лидером оказалась французская историческая драма 2019 года «Портрет девушки в огне» с Ноэми Мерлан и Адель Энель в главных ролях. Эта картина рассказывает о любовной связи между художницей и ее работодательницей. Фильм получил приз за лучший сценарий в Каннах и «квир-пальму», специальную награду фестиваля.

На втором месте в рейтинге — фильм 2007 года «Искупление» с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем. Третье место досталось картине 2017 года «Няня» с Джудой Льюисом и Самарой Уивинг.

В «десятке» самых сексуальных лент также — «Тело Дженнифер», «Дархэмские быки», «Супер Майк», «Талантливый мистер Рипли», «Лунный свет», «Тайное влечение» и «Из машины».