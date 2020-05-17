Дакота Джонсон шокировала неожиданным признанием

Популярная американская актриса, звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон удивила поклонников, признавшись, что с подросткового возраста страдает от депрессии и посещает психолога.

У всех людей бывают душевные проблемы и знаменитости не исключение. Когда мы видим их на экране, то кажется, что они живут беззаботной и счастливой жизнью. Однако это не всегда так. Знаменитая актриса Дакота Джонсон в интервью изданию Marie Claire впервые рассказала, что в течение многих лет борется с депрессией.

30-летняя звезда говорит, что заболевание у нее обнаружили еще в 14-летнем возрасте. Для того, что справиться с ним, Дакота вынуждена была обратиться к психологу. Тогда она смогла побороть недуг, однако сейчас периодически также посещает сеансы психотерапии.

Я постоянно думаю о состоянии дел в мире. Оно не дает мне спокойно спать. Мой мозг отправляется в темные сумасшедшие места. Приходится много работать над собой, чтобы очистить эти мысли. В этом мне помогает терапия,

– поделилась Джонсон.

Однако актриса говорит, что нашла для себя положительные стороны у этой депрессии. У нее есть много трудностей, но она никому не наносит ими ущерб. Эти проблемы касаются только ее.