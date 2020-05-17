Билл Гейтс предлагает скрыть солнце, что остановить глобальное потепление

Билл Гейтс хочет распылить миллионы тонн пыли в стратосферу чтобы замедлить процесс глобального потепления.

далее текст(fishlike.net) от 14 августа 2019 фото daily mail .

План звучит как научная фантастика — но он может стать реальностью в течение ближайшего десятилетия: каждый день более 800 гигантских самолетов будут поднимать миллионы тонн пыли карбоната кальция на высоту 20 километров над поверхностью Земли, чтобы затем распылить её в стратосфере.

Теоретически, находящаяся в воздухе пыль создаст гигантский зонт, частично отражающий солнечные лучи и тепло обратно в космос, таким образом защищая Землю от усиливающихся проблем с климатом.В действительности этот план находится на настолько продвинутой стадии, что первый эксперимент по «затуманиванию неба» должен был начаться несколько месяцев назад



Во время первого теста стоимостью 3 миллиона долларов, известного как эксперимент со стратосферным контролируемым возмущением (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, SCoPEx), предполагалось использование научного воздушного шара, чтобы поднять около 2 кг пыли карбоната кальция в атмосферу на 20 километров над пустыней Нью-Мексико для последующего распыления.

Однако SCoPEx приостановили из-за опасений, что он может вызвать катастрофическую серию цепных реакций, не только создающих климатические разрушения в виде серьезных засух и ураганов, но и привести к гибели миллионов людей во всем мире.

И, нужно сказать, одна из руководителей Гарвардской команды Лиззи Бернс признает:

«Наша идея ужасна … Но так же как и изменение климата».

Поэтому сейчас консультативная группа независимых экспертов должна дополнительно оценить все возможные риски, связанные с экспериментом.