Ариана Гранде показала все свои татуировки

Поклонники Арианы Гранде увидели, что скрывается под одеждой певицы, и теперь винят себя в невнимательности к кумиру. Оказалось, люди годами не замечали, как много у звезды татуировок, и не все из фанатов были готовы к такому откровению.

Американская актриса и певица Ариана Гранде нередко эпатирует поклонников неожиданными образами, например, когда превращается в свинью. Однако больше всего вопросов у поклонников девушки вызывает её пристрастие к татуировкам.

Ариана сделала себе первую татуировку в 2012 году и признавалась, что для неё рисунок стал напоминанием о самых важных и счастливых моментах жизни. Миниатюрные изображения расположены на пальцах певицы и её шее.

А рисунки побольше занимают живот Гранде.

Однако 13 мая певица поделилась в твиттере селфи, которое совершенно сбило с толку её фанатов. На фото девушка позирует на кровати в майке, а на её плечах видны татуировки в виде бабочек.

Ariana Grande

Несмотря на то, что певица никогда не скрывала, что у неё есть татуировки, фанаты, по всей видимости, не были готовы к тому, что их у Гранде настолько много.

vixen С каких это пор у Арианы СТОЛЬКО тату? Как красиво.

Возможно, поклонники не знали и того, что на рёбрах у девушки скрывается надпись Bellissima — именно так Ариану называл её дедушка.

А ещё одна татуировка спрятана у певицы за ухом.

Но, похоже, далеко не всем по душе не только тату Арианы, но и её внешний вид.

Carl Punnz Ариана, я просто хотел сказать, что твоя одежда недопустима. И я больше не разрешаю своей дочери фолловить тебя.

Правда, претензии мужчины многим показались неуместными.

niya Чувак, серьёзно? У неё 75 миллионов подписчиков, тебе необязательно сообщать ей о том, что нас стало на одного меньше.

phia Карл, это всё, конечно, хорошо, но Ариана взрослая девочка и может надевать всё, что посчитает нужным.

А одна мама из Калифорнии сама сделала из до