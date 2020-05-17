Ариана Гранде показала все свои татуировки

Поклонники Арианы Гранде увидели, что скрывается под одеждой певицы, и теперь винят себя в невнимательности к кумиру. Оказалось, люди годами не замечали, как много у звезды татуировок, и не все из фанатов были готовы к такому откровению.
Ариана сделала себе первую татуировку в 2012 году и признавалась, что для неё рисунок стал напоминанием о самых важных и счастливых моментах жизни. Миниатюрные изображения расположены на пальцах певицы и её шее.
А рисунки побольше занимают живот Гранде.
Однако 13 мая певица поделилась в твиттере селфи, которое совершенно сбило с толку её фанатов. На фото девушка позирует на кровати в майке, а на её плечах видны татуировки в виде бабочек.
Несмотря на то, что певица никогда не скрывала, что у неё есть татуировки, фанаты, по всей видимости, не были готовы к тому, что их у Гранде настолько много.
А ещё одна татуировка спрятана у певицы за ухом.
Но, похоже, далеко не всем по душе не только тату Арианы, но и её внешний вид.
А одна мама из Калифорнии сама сделала из до
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