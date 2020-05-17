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​Босния и Герцеговина отказалась от военной помощи России в борьбе с коронавирусом и разозлила МИД РФ

Власти Боснии и Герцеговины отказались от российской военной помощи в борьбе эпидемией коронавируса. В МИД России возмущены данной ситуацией. Босния и Герцеговина не дала разрешения на въезд в страну военных РФ для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщило Министерство иностранных дел РФ, передает Диалог.UA. Внешнеполитическое ведомство РФ уверяет, что Сараево в апреле само попросило помощи у РФ. В частности, сторонами обсуждалась дезинфекция российскими военными медиками больницы в городе Мостар. Однако в последний момент власти Боснии и Герцеговины поменяли планы.

17 мая, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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