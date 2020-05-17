Брэд Питт разломал стену кувалдой и отремонтировал гараж своей подруги Сколько заработали российские звезды на карантине » ​Босния и Герцеговина отказалась от военной помощи России в борьбе с коронавирусом и разозлила МИД РФ Власти Боснии и Герцеговины отказались от российской военной помощи в борьбе эпидемией коронавируса. В МИД России возмущены данной ситуацией. Босния и Герцеговина не дала разрешения на въезд в страну военных РФ для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщило Министерство иностранных дел РФ, передает Диалог.UA. Внешнеполитическое ведомство РФ уверяет, что Сараево в апреле само попросило помощи у РФ. В частности, сторонами обсуждалась дезинфекция российскими военными медиками больницы в городе Мостар. Однако в последний момент власти Боснии и Герцеговины поменяли планы.