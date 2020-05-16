В России обвал доходов от нефти и газа

Федеральный бюджет России в апреле пережил шоковое сокращение поступлений всех ключевых налогов.Суммы, перечисленной Федеральной налоговой и Федеральной таможенной службой, не хватило, чтобы оплатить даже половину всех расходов, которые провел Минфин, следует из оперативных данных, опубликованным ведомством в пятницу.

За месяц бюджет собрал 434,56 млрд рублей налогов на добычу и экспорт углеводородов — на 23% меньше, чем в марте, на 29% меньше, чем в январе-феврале, и на 40% меньше, чем в апреле прошлого года.

Сказались как падение нефти ниже 20 долларов за баррель Urals, так и катастрофа на газовом рынке Европы, где цены падали ниже российских, а объемы поставок «Газпрома» не дотягивают до прошлогодних больше 20%.

Поступления в бюджет от ФНС упали на 30% в годовом выражении, до 797 млрд рублей, а от ФТС — на 39%, до 303 млрд рублей. НДС удалось собрать на 20%, или 62 млрд рублей меньше, а налога на прибыль казна недосчиталась почти двукратно — 119,8 млрд рублей против 209,7 млрд.

Увеличить сборы правительству удалось в двух секторах экономики — на рынке бензина и алкоголя. Поступления акцизов выросли на 5,7%, или 4 млрд рублей, до 73,6 млрд.

В сумме ФТС и ФНС перечислили в федеральную казну 1,1 триллиона рублей, при том что потратил Минфин 2,27 триллиона.

Относительно марта расходы бюджета взлетели на 30% за счет дополнительных ассигнований на социальную политику (727 млрд рублей), здравоохранение (100 млрд рублей) и оборону (233 млрд рублей).

При «дыре», размер которой приблизился к 1,2 триллиона рублей, Минфин потратил всего 77,8 млрд рублей из Фонда благосостояния, где три года копил излишки нефтяных доходов.

Чтобы покрыть кассовый разрыв, Минфин использовал все средства от сделки с акциями Сбербанка. Напомним, что хотя правительство выступало покупателем, именно оно получило 1,1 триллиона рублей в счета бюджета в результате операции. Деньги, перечисленные центробанку, вернулись в казну в виде его прибыли и были учтены как «доходы», что позволило Минфину не показывать дефицит отчетности (формально бюджет в профиците на 9,5 млрд рублей).

В общей сложности дефицит ресурсов в бюджетной системе РФ в этом году может составиь 8,3% ВВП, или 9 триллиона рублей, оценивают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.

Эта сумма учитывает, как дефицит федерального бюджета (4,8 трлн рублей), так и выпадающие доходы Пенсионного фонда (1 трлн рублей), фонда ОМС (360 млрд рублей), а также помощь на 900 млрд рублей дотационным регионам, доходы которых неизбежно рухнут вместе с прибылью бизнеса и доходами людей.

Проблема сохранится и в 2021 году, считает старший научный сотрудник Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский. Фактически правительство встанет перед выбором — либо сокращать расходы на сумму до 4,4 триллиона рублей (при нефти по 27), либо менять бюджетное правило с возможностью более широкого использования ресурсов ФНБ, отмечает эксперт.