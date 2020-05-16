Ученые опасаются,что у берегов Аляски может возникнуть цунами

На основе анализа данных со спутников и аэрофотосъемки за последние несколько лет группа геологов, экологов и специалистов по изучению Земли из нескольких американских университетов выяснила, что склон горы над ледником Барри во фьорде Гарримана на Аляске медленно сползает вниз. За период с 2009 по 2015 год он сдвинулся на 185 метров и продолжал движение по меньшей мере еще в прошлом году. Причина заключается в отступлении ледника, который раньше поддерживал склон, но теперь тает из-за потепления климата.

Если этот склон упадет в воду, он способен вызвать цунами высотой в несколько сотен метров, которое, достигнув расположенного в 50 километрах города Уиттиер будет все еще высотой примерно в 10 метров и может нанести серьезный ущерб.

Подобные прецеденты случались уже не раз и не только на Аляске. Например, цунами, вызванное подобным оползнем в гренландском Каррат-фьорде в 2017 году, убило четырех человек и разрушило значительную часть поселения Нугатсиак. Выжившие жители до сих пор не вернулись в поселение, поскольку еще один расположенный поблизости склон тоже готов обрушиться. На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.