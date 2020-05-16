Сергей Сивохо обвинил украинских военных в мародерстве

Сергей Сивохо ,которого не так давно уволили с должности в СНБО, обвиняет украинских военных в мародерстве. Он заявил, что на Донбассе украинские военнослужащие, якобы, прибегали к мародерству в домах.

«Меня минула эта чаша. Хотя очень много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил – остается большим вопросом. Вариантов два: две стороны», – рассказал он.

Когда Сивохо задали уточняющий вопрос о том, кого именно он подразумевает – экстремистов, боевиков, или же украинских военных – экс-советник сказал, что «и тех, и тех».

«Ни для кого не секрет, что на «Новой почте» были объявления касаемо стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: «Просьба сливать воду перед отправкой в Украину», – подытожил Сивохо.

В общем,не так сложно проверить кто и что отправлял из «Новой почты» восточных регионов. Но если окажется,что это боевики снабжали свои семьи,которые живут в Украине или сами же переселенцы забирали свои вещи-получится ,что Сивохо опять не подумал хорошо перед тем,как сказать.