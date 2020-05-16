Сегодня празднует 34-й День рожденья Меган Фокс

Сегодня празднует свой День рожденья великолепная Меган Фокс.Меган Дениз Фокс родилась 16 мая 1986 года в Ок-Ридж, штат Теннесси. В её родословной присутствуют ирландские, французские и индейские корни.

К 16 годам она уже имела резюме из нескольких фильмов, которые снимались во Флориде. Среди них был эпизод в «Плохих парнях 2» Майкла Бэя.С тех пор Меган активно снимается в кино,в рекламе,в клипах. Она сделала карьеру модели,является лицом нескольких торговых марок и имеет бесконечное число сьемок для разных изданий. Но к своей популярности Меган относится своеобразно.

«Я не думаю, что люди понимают. Они считают, что нам всем пора заткнуться и перестать жаловаться, потому что мы живем в больших домах или водим Bentley. Они думают, что такая жизнь должна быть потрясающей. Они не понимают что слава — это как если вспомнить свои самые худшие дни в школе, когда тебя дразнили, задирали или запугивали 10 ребят — это то же самое, только в глобальном масштабе. Теперь с тобой это постоянно делают миллионы людей. Не все понимают, что это обратная сторона монеты».-пишет Фокс.