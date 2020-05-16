Режиссер «Суспирии» снимет новую версию фильма «Лицо со шрамом»

Киностудия Universal нашла очередного постановщика для новой версии криминальной драмы «Лицо со шрамом». По сведениям издания The Hollywood Reporter, им станет Лука Гуаданьино, создатель таких известных фильмов, как «Суспирия» и «Зови меня своим именем».

Отметим, что студия пыталась запустить этот проект в производство в течение многих лет. За это время сменилось множество режиссеров: от участия отказывались Дэвид Эйер, Антуан Фукуа и прочие. Исполнителем главной роли некоторое время числился Диего Луна, прославившийся после участия в фантастическом фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Съемочный график на момент написания данной заметки не приводилось.