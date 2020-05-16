Польша отказалась от контракта на транзит российского газа

Варшава решила не продлевать договор на транспортировку продукции «Газпрома» через свою территорию. Контракт истекает 17 мая, передает Reuters.

Власти Польши фактически разорвали его, подтвердил официальный представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов.

По Польше до Германии проходит трубопровод «Ямал — Европа». Поляки были недовольны «завышенной» ценой на газ, поскольку из 33 млрд «кубов» 17 млрд Варшава оставляла себе.

Вчера стало известно, что немецкий регулятор отказался вывести из-под норм обновленной Газовой директивы Евросоюза проект «Северный поток-2». Газопровод является альтернативой транзиту через Украину и Польшу. С декабря в отношении Nord Stream 2 действуют санкции США.