Певица Лолита заявила, что не собирается худеть

Полгода назад стало известно, что Лолита Милявская разводится с теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила сама. По ее словам, их семейная жизнь превратилась в рутину, поэтому они приняли взвешенное и обоюдное решение разойтись.

Позже певица намекнула на измены мужа и на то, что ей надоело выполнять роль кормилицы семьи. Дмитрий долго молчал и никак не комментировал происходящее. Однако вскоре высказал и свою точку зрения. В первую очередь Иванов опроверг слухи об изменах и подтвердил, что ритм их совместной жизни действительно не совпадал. Решение развестись было принято и после того, как Лолита отказала ему в в рождении их совместных детей.

На днях Дмитрий сделал еще одно важное заявление. По его словам, Лолита не старалась похудеть, а все попытки приобщить ее к спорту сходили на нет.

«Сейчас Лола похудела и считаю, что каждый человек склонен выбирать то, что ему нужно. Например, когда мы жили вместе, я не видел, что Лола старается похудеть. Она была противником здорового образа жизни. Я думаю, что причины ее похудения сейчас, во-первых, связаны со стрессом, а во-вторых, наверное, она поняла, что пора избавляться от лишнего веса», — рассказал Дмитрий порталу POPCAKE.

Спортсмен также отметил, что выбирал Лолу не по физическим параметрам. Но Дмитрий не рассматривает возможности вновь помириться.