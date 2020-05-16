Певица Лолита заявила, что не собирается худеть

Полгода назад стало известно, что Лолита Милявская разводится с теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила сама. По ее словам, их семейная жизнь превратилась в рутину, поэтому они приняли взвешенное и обоюдное решение разойтись.
Позже певица намекнула на измены мужа и на то, что ей надоело выполнять роль кормилицы семьи. Дмитрий долго молчал и никак не комментировал происходящее. Однако вскоре высказал и свою точку зрения. В первую очередь Иванов опроверг слухи об изменах и подтвердил, что ритм их совместной жизни действительно не совпадал. Решение развестись было принято и после того, как Лолита отказала ему в в рождении их совместных детей.
На днях Дмитрий сделал еще одно важное заявление. По его словам, Лолита не старалась похудеть, а все попытки приобщить ее к спорту сходили на нет.
«Сейчас Лола похудела и считаю, что каждый человек склонен выбирать то, что ему нужно. Например, когда мы жили вместе, я не видел, что Лола старается похудеть. Она была противником здорового образа жизни. Я думаю, что причины ее похудения сейчас, во-первых, связаны со стрессом, а во-вторых, наверное, она поняла, что пора избавляться от лишнего веса», — рассказал Дмитрий порталу POPCAKE.
Спортсмен также отметил, что выбирал Лолу не по физическим параметрам. Но Дмитрий не рассматривает возможности вновь помириться.
«У нас уже есть решение суда, нас официально развели, так что вряд ли это случится», — заявил Иванов.
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