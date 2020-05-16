Грета Тунберг появилась в новом клипе в образе гадалки — и напророчила миру страшное будущее

17-летняя шведская активистка Грета Тунберг появилась в клипе группы Pearl Jam на песню «Retrograde».

Главный герой видео приходит к таинственной гадалке. Та показывает ему мрачное будущее: изменения климата приводят к катастрофе — города по всему миру уходят под воду, Австралия горит, ледники тают. Главный герой с ужасом на все это смотрит. Ближе к середине видео показывают лицо прорицательницы, ей оказывается Грета Тунберг.

Съемки клипа начались еще в середине марта. Тунберг в них не участвовала — ее лицо просто вырезали из уже существующих видео и наложили на лицо другой актрисы. Однако активистка видела клип, и он ей понравился.