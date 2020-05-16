Цены на нефть обновили 2-месячный максимум после данных по буровым установкам в США 

Цены на нефть завершают неделю ралли, прибавляя более 10% за два дня, на фоне данных из Китая, показавших признаки восстановления спроса, и статистики из США, где стремительно сокращается число буровых на сланцевых месторождениях.К 22.54 мск июльские фьючерсы на Brent дорожают на 5,2%, до 32,74 доллара за баррель — нового максимума с 13 апреля. Контракты на WTI в Нью-Йорке торгуются по 29,55 доллара, а ранее едва не пробили 30-долларовую отметку, чего рынок не видел больше трех месяцев. За день американская нефть стала дороже на 7,22%, а с начала недели — на 20,6%.

Как сообщила в пятницу компания Baker Huges, на минувшей неделе число действующих в США буровых установок упало еще на 35 штук. Из более чем семи сотен установок, работавших на сланцевых формациях в начале года, осталось 339 единиц — минимальное количество за всю историю статистики, которая ведется с 1940 года.

Из по-прежнему работающих буровых 255 задействованы на нефтяных месторождениях. За неделю нефтяники остановили еще 34 установки, а их общее число упало до 11-летнего минимума.

Добыча нефти в Штатах продолжает падать со скоростью, которую статистика фиксировала лишь в 2005 году, когда по южным штатам ударил ураган Катрина, — на 300 тысяч баррелей за неделю и на 1,5 млн с начала года.

Крупнейший в мире импортер нефти — Китай — тем временем, наращивает потребление топлива, по мере как экономика просыпается после карантина. По данным национального бюро статистики, китайские НПЗ в апреле перерабатывали 13,1 млн баррелей в сутки — на 11% больше, чем в марте.

«Повсеместное сокращение поставок и дополнительный спрос на топливо из открывающихся экономик «помогли вытащить рынок нефти из пропасти», — констатируют в обзоре аналитики BofA Global.

По их прогнозу до конца июля нефть может подорожать до 35 долларов за баррель WTI, однако подняться выше котировкам будет сложно. «Во-первых, растущие цены замедлят сокращение добычи; во-вторых, не исключена вторая волна коронавируса с новыми карантинами и разрушительными последствиями; в третьих, запасы в хранилищах остаются экстремально высокими, и даже небольшой избыток поставок может опрокинуть хрупкий баланс на рынке», — отмечают в BofA Global.