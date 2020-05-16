COVID-19 — Заболели 4,6 млн

На утро 16 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 628 549 человек, 308 645 умерли, 1 758 039 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, с начала эпидемии заразились COVID-19 1 484 285 человек, зафиксированы 88 507 летальных случаев, выздоровели 326 242 пациентов.

На втором месте – Испания, где 274 367 зараженных , 27 459 летальных случаев, 188 967 выздоровевших.

Россия – на третьем, 262 843 человека заболели, 2418 умерли, выздоровели 58 226.