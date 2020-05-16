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Бритни Спирс устроила фотосессию в бикини с бойфрендом Сэмом Асгари

Совсем недавно 38-летняя Бритни Спирс грустила, что из-за пандемии коронавируса не может встретиться со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари, но некоторое время назад пара наконец-то воссоединилась. Так что теперь влюбленные неразлучны и проводят время вдвоем, вместе тренируясь и купаясь в бассейне в особняке поп-звезды.

Сегодня она поделилась в соцсети кадрами из солнечной Калифорнии, где у нее дом в городе Таузанд-Окс.
Какой прекрасный день!— оставила Бритни свой восторженный комментарий в инстаграме.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Сэм Асгари

Сэм АсгариРегулярные тренировки в домашнем спортзале и во дворе дома во время самоизоляции не прошли бесследно — к сезону бикини Спирс подготовилась. Бойфренд звезды, с которым она познакомилась на съемках своего клипа три года назад, стал не только ее партнером по тренировкам, но и тренером.

Инсайдеры утверждают, что Бритни давно мечтает создать с Асгари семью, а в прошлом году ходили слухи, что помолвка пары уже состоялась.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Сэм Асгари и Бритни Спирс
16 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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