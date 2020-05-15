ВИАгра развалилась

Только что стало известно, что последняя, из нового золотого состава группы Виа Гра Эрика Герцег покинула ряды самого популярного женского трио страны:

«Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал», — отметила Эрика.

Эрику отправил в увольнительную продюсер Константин Меладзе, после того, когда решил, что Эрике пора начинать сольную карьеру. А на вакантное место, объявил кастинг.

«Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Эрика была последней из новой Виа Гры, кто проработала в группе 7 лет. Ранее группу покинули Миша Романова и Анастасия Кожевникова. Эрика займется сольной карьерой, по слухам, Константин останется продюсером Эрики.