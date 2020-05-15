«  
  »

В Германии будут отправлять в тюрьму за сожжение флага ЕС

Следствие и суды в Германии будут считать преступлением на почве ненависти сожжение флагов других государств или Европейского союза. Об этом сообщает BBC News, отмечая, что ранее в стране карали только за освернение немецкого национального флага.

Теперь за публичное сжигание символа ЕС можно получить до трех лет тюремного заключения, сказано в принятом бундестагом законе.

Тюрьма грозит и тем, кто выразит неуважение к общеевропейскому гимну — «Оде к радости» Бетховена».

В 2017 году протестующие в Берлине сожгли флаг Израиля, что вызвало гнев партии социал-демократов (SPD) и привело к разработке поправок в Уголовный кодекс.

15 мая, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  