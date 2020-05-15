В честь второй годовщины открытия Крымского моста,в СМИ рассказали, «как американцы к мосту диверсантов с бомбами засылали»

В этот день два года назад было торжественно открыт Крымский мост.Все пророссийские СМИ пестрят поздравлениями и подсчетами финансовой «выгоды» от этого сооружения. Некоторые,особо оптимистичные, даже подсчитывают доход от туристов,которые приедут по мосту в Крым в этом году. Учитывая ситуацию с водой,совковый сервис и космические цены-можно только пожелать удачи всем,кто планирует заработать на туристах.

Есть в прессе и другие статьи. В них рассказывают с какими неимоверными сложностями столкнулась Россия при строительстве моста. «Угрозы,ракеты-убийцы,прямой таран,диверсанты,подрыв..» -это не фантазия режиссера приключенческого фильма.Дальше цитата:

«Понятно, что такие перспективы не устраивают противников России. Если в период строительства украинские и западные СМИ неустанно рассказывали, почему проект не удастся реализовать, то после открытия движения по Крымскому мосту посыпались прямые угрозы. Украинские военные отчитывались об успешных испытаниях «ракеты-убийцы Крымского моста», политики в телеэфирах строили планы тарана мостовых опор кораблями, а спецслужбы засылали диверсантов с бомбами. При этом на Западе эти угрозы как будто не слышали. Более того, американцы сами подстрекали украинцев к уничтожению Крымского моста, и даже проводили соответствующие тренировки..»