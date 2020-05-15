У дочери Мэтта Деймона диагностировали коронавирус

Падчерица Мэтта Дэймона заразилась коронавирусом. Об этом рассказал 49-летний обладатель «Оскара».

«Наша старшая дочь учится в колледже. Очевидно, это его закрыли, но она осталась в Нью-Йорке. Она заразилась коронавирусом вместе со своими соседями по квартире, но хорошо с этим справилась, — сказал актер. — Поэтому я не могу сказать, что вся наша семья вместе. Из наших четырех детей с нами в Ирландии находятся трое младших, а с Алексией мы воссоединимся в конце месяца. Но с ней все в порядке».

Дэймон считает 21-летнюю Алексию, которая является дочерью его жены Лучаны Барросо и ее первого мужа, своим собственным ребенком. Также пара воспитывает дочерей Изабеллу (13), Джию (11) и Стеллу (9). Все вместе они изолировались в маленьком ирландском городке Дэлки после того, как съемки нового фильм с Дэймоном отложили.