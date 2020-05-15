Странные симптомы у детей в Италии списали на коронавирус

На севере Италии, в одном из самых тяжело пораженных коронавирусом регионов Европы, у поступающих в больницы с Covid-19 детей все чаще проявляются симптомы, похоже на признаки болезни Кавасаки.

Также эти симптомы начали чаще замечать у детей в больницах Испании и Франции. Авторы публикации в журнале Lancet наблюдали за детьми в одной из больниц провинции Бергамо. С 18 февраля до 20 апреля болезнь Кавасаки была диагностирована у 10 поступивших туда детей.

Болезнь Кавасаки — редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Его симптомы — воспаление кровеносных сосудов, сыпь, отек миндалин и пересыхание губ. Оно поражает детей в возрасте до пяти лет.

Однако связанные с Covid-19 симптомы болезни Кавасаки проявлялись не только у дошкольников, но и у подростков в возрасте до 16 лет.

Ранее медики предупреждали о проявлении этих симптомов у британских детей. В Британии таких случаев около 100.