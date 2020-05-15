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США предрекли «самую суровую зиму в истории»

Рик Брайт

Бывший глава государственной программы США по выработке вакцины Рик Брайт спрогнозировал, что США, возможно, придется столкнуться с «самой суровой зимой в современной истории» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Во время выступления в Конгрессе США он заявил, что из-за бездействия правительства на ранних этапах эпидемии «было потеряно много жизней», и предрек еще большие проблемы в стране.

Он также сказал, что еще в январе поднимал на самом высоком уровне в министерстве здравоохранения и социальных служб вопрос о нехватке медицинского оборудования, однако «не получил никакого ответа».

Ранее президент США Дональд Трамп снял специалиста, который отвечал за разработку вакцины от коронавируса, с высокого поста в сфере здравоохранения. Брайт, в свою очередь, заявил, что глава государства сделал это в отместку за критику его методов борьбы с вирусом.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 85 тысяч человек скончались в результате пандемии.

15 мая, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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