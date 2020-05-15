Сковороды гриль для ценителей вкусной и здоровой пищи

Хотите готовить сочные овощи или аппетитное мясо с золотистой корочкой в условиях дома? Тогда вам нужна хорошая сковорода гриль, которая поможет открыть для себя новые возможности кулинарии.

Почему в каждой домашней кухне должна быть сковорода гриль

От обычной сковородки такая посуда отличается ребристым дном. Объемные полосы на поверхности нужны для эффекта гриля – сковорода заменяет собой решетку мангала, в результате мясо, рыба и овощи жарятся как на природе, только вместо открытого огня используется современная печь.

Выбирайте качественную посуду, чтобы она прослужила долго и позволила готовить вкуснейшие блюда с хрустящей корочкой и неповторимым ароматом. Купленная сковорода гриль в «Комфи» станет именно такой посудой. В магазине представлена продукция Tefal, Lamart, Rondell, Perfelli, Gusto и других брендов.

Особенности сковороды гриль

Рифленая поверхность для прожарки аппетитных продуктов с красивым узором (сеточкой).

Желоб для слива раскаленного масла (хотя на антиприграрном покрытии можно готовить без масла).

Наличие нескольких ручек в комплекте.

Увеличенная толщина дна, за счет чего тепло лучше распределяется и удерживается.

Есть как минимум одна причина иметь в доме такую посуду – это возможность готовить аппетитные блюда как на природе, будь это поджаренное мясо или запеченные овощи. В процессе готовки продукты реже соприкасаются с поверхностью. Блюда приобретают аппетитный золотистый узор.

Сковороды гриль – это ароматная, вкусная и полезная пища

О преимуществах посуды, заменяющей собой гриль, можно говорить бесконечно:

экономия масла – продукты готовятся без его использования;

универсальность – одновременная готовка разных продуктов, от мяса до грибов;

ускорение и упрощение процесса готовки еды;

получение не только вкусной, но и полезной пищи (сохраняет полезные свойства).

Преимущества сковороды гриль очевидны, остается выбрать подходящую посуду. Ассортимент большой, в «Комфи» представлены изделия разных форм – овальные, круглые и квадратные.

Желательно иметь сразу несколько моделей, например, посуда овальной формы используется для жарки рыбы, а круглые изделия обычно имеют увеличенную площадь, вмещая большое количество продуктов.

Выбирайте посуду с толстыми стенками, они обеспечивают должный уровень жара и создают условия, приближенные к приготовлению на открытом огне.

Покрытия и материалы

В продаже представлены сковороды с разными покрытиями: керамическими, титановыми, тефлоновыми и др. Любой из вариантов отличается высокими антипригарными свойствами.

Сковороды гриль изготавливают из алюминия, чугуна, стали и нержавеющей стали. У каждого варианта свои особенности, так, алюминий хорошо моется и распределяет тепло; чугун идеально подходит для гриля (поэтому такую посуду используют особенно часто); нержавейка неприхотлива в обслуживании; стальные изделия отличаются доступной ценой.

Выбирайте подходящие сковороды с учетом личных предпочтений и бюджета, радуйте себя и близких вкусной и полезной едой.