Шарлиз Терон рассказала, что на съемках «Безумного Макса 4» ей пришлось выживать

Том Харди и Шарлиз Терон рассказали о конфликтах на съемках «Безумного Макса».

Отношения на съемочной площадке между исполнителями главных ролей в фильме «Безумный Макс 4: Дорога ярости» Шарлиз Терон и Томом Харди были весьма напряженными. В этом сами актеры признались в беседе с корреспондентами издания NY Times.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что у меня просто не было достаточного уровня эмпатии, чтобы действительно, по-настоящему осознать, что он должен был чувствовать, оказавшись на месте Мела Гибсона. Но это же страшно! И я думаю, что из-за моего собственного страха мы возводили стены между нами, чтобы защитить себя, вместо того чтобы говорить друг другу: «Это страшно для тебя, и это также страшно для меня тоже. Давай будем добры друг к другу». Странным образом мы действовали так же, как и наши герои: все сводилось к выживанию», — сказала Терон.

«Я думаю, что во многих отношениях я прыгнул выше своей головы. Временами давление на нас обоих было просто невыносимым. Что ей было нужно, так это лучший, возможно, более опытный партнер, чем я. Это то, что нельзя сыграть. Мне хотелось бы думать, что теперь, когда я стал старше и уродливее, я мог бы подняться до этого уровня», — добавил Харди.