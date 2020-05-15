Продукты, которые улучшают и ухудшают сексуальную жизнь — ученые рассказали

С давних пор уверенность в собственных сексуальных способностях была вопросом, который волновал представителей самых разных сословий – от правителей до простых крестьян во всех странах и на всех континентах.

Часто «волшебными» снадобьями-афродизиаками становились продукты, связанные с размножением — семечки, луковицы, зерна, а также те, что имели форму определенных «пикантных» частей тела человека.

Сегодня наука ушла далеко вперед и ученые доказали, что на уровень либидо в первую очередь влияют хронические заболевания, а также количество вырабатываемых гормонов: тестостерона и прогестерона. Если их уровень низкий, половое влечение снижается. Но есть и хорошая новость: на гормональный фон можно повлиять с помощью правильно подобранного меню.

Рассмотрим топ-6 продуктов, употребление которых способно если не сделать вас сексуальным гигантом, то уж точно улучшить качество интимной жизни. Хотя в этом перечне найдется место и старым народным средствам, которые лежат на полках магазинов. Если вы думаете, что бурный секс доступен лишь тем, кто ест устрицы и спаржу, вы ошибаетесь», — говорит Екатерина Федорова, известный психолог, секс-тренер и автор десятка книг по семейным отношений.

Горький шоколад

Вряд ли есть в мире человек, который не любит этот сладкий десерт. Теперь у вас появился еще один приятный повод чаще употреблять горький шоколад. Как он работает? Все дело в эндорфинах или «гормоне счастья и радости», выработку которого усиливает сладость. Они же влияют и на возбуждение, а содержащаяся в сладкой плитке глюкоза призвана приумножить силы для незабываемой ночи.

Мед

Еще один «чемпион» среди сладостей известен с древних времен своими способностями превратить заурядный секс в яркое и долгое занятие. Натуральный мед содержит в себе как глюкозу, так и ряд важных витаминов. Но главное – он богат особым биофлавоноидом хризином, который усиливает выработку тестостерона — важнейшего полового гормона. А он очень значим как для мужчин, так и для женщин. Одна ложка меда утром с теплой водой или в качестве десерта вместе с орехами и имбирем — и в этом весь древний секрет счастливой сексуальной жизни.

Перец чили

Острая южная приправа готова подарить не только жгучие ощущения во рту, но и не менее «горячие» ночи. И дело тут в усилении кровообращения, в том числе и органах малого таза, что само по себе очень полезно для качества интима. Особые вещества в этой специи также помогают организму в выработке эндорфинов. Кстати, некоторые шоколадные бренды давно наладили выпуск черного горького шоколада с ярко выраженной «перечной» нотой, и явно неспроста.

Орехи

Еще один продукт из прошлого, которому приписывались чудодейственные свойства — это практически все виды орехов. Теперь мы знаем, что это вовсе не миф: миндаль, арахис, фундук, грецкий и бразильский орех, а также кунжут и семечки действительно положительно влияют на либидо. Мужчинам стоит обратить внимание на сырой миндаль, так как он участвует в выработке мужских половых гормонов. А кунжут и грецкие орехи содержат аминокислоту L-аргинин — сильнейший возбудитель природного происхождения.

Морепродукты

Еще один важный компонент «страстного» меню — морепродукты. К счастью, сюда относятся не только пресловутые устрицы, но и остальные дары моря: жирная рыба, креветки, кальмары, морские гребешки. Они сочетают в себе полезные омега3-кислоты и аминокислоты, такой важный для половой системы цинк и легко усваиваемый белок. Красная и черная икра — важная часть питания для мужчин, так как усиливает выработку сперматозоидов. Женщинам же она обеспечивает повышение уровня фолиевой кислоты. А еще не стоит забывать о морских водорослях — в них содержится масса витаминов и микроэлементов.

Яйца

И в этом случае древние люди были правы — этот продукт важен для хорошей потенции. Еще арабский шейх Аль-Нафзави рекомендовал мужчинам употреблять яйца в больших количествах, чтобы избежать проблем с потенцией. Предпочтение же стоит отдавать перепелиным – в них меньше холестерина, высокий уровень протеина и витамина А и В1.

Кроме того, я рекомендую добавить в свой рацион такие продукты, как финики, бананы, разнообразные овощи и фрукты, сельдерей, специи. Все они вносят большой вклад в процесс усиления либидо.Для закрепления эффекта постарайтесь чаще принимать солнечные ванны и находиться на свежем воздухе, а также исключить или максимально снизить употребление анти-афродизиаков перед бурной ночью.

Запомните этих врагов хорошего секса: крепкий алкоголь, бобовые и соя, молочные продукты и сыр, еда с большим количеством соли (натрия) и жареная пища, а также изобилие сахара и кофеина.

Следуя этим простым рекомендациям, в скором времени вы и ваш партнер заметите ощутимую разницу в качестве и продолжительности секса.