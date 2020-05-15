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Первая страна в Европе победила эпидемию

Всего в стране заболели коронавирусом 1464 человек, 103 умерли

В Словении правительство объявило об официальном прекращении эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

 

Cловения стала первой европейской страной, сделавшей это, после того, как власти подтвердили менее семи новых случаев коронавируса ежедневно в течение последних двух недель.

В заявлении правительства отмечается, что люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля.

15 мая, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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