Первая страна в Европе победила эпидемию

В Словении правительство объявило об официальном прекращении эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Cловения стала первой европейской страной, сделавшей это, после того, как власти подтвердили менее семи новых случаев коронавируса ежедневно в течение последних двух недель.

В заявлении правительства отмечается, что люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля.