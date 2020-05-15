Новый БПЛА вертолет-камикадзе на вооружении ЦАХАЛа

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МО Израиля заключило контракт с компанией «Рафаэль» о поставках барражирующих боеприпасов Spike Firefly. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «Рафаэль» 04.05.20, а на «Джейнз» – днём ранее, 03.05.20. Количество закупаемых боеприпасов и сумма контракта неизвестны. В АОИ данный боеприпас уже получил название «Маоз» «Маоз» создан совместными усилиями Управления НИОКР МО (МАФАТ) и компанией «Рафаэль». Его приёмные испытания проходили в конце 2019 – начале 2020 гг. Предназначен для пехоты (взвод-рота) и спецподразделений, может выполнять ряд задач – разведка, разведка с последующим поражением обнаруженной цели, поиск и поражение известной цели. На сайте «Рафаэль» есть описание данного аппарата . Это БПЛА вертолётной схемы с соосным расположением несущих винтов. Система электрооптики заимствована у ПТУР Spike, отсюда и название Spike Firefly. Переноска, запуск и управление осуществляется одним бойцом, управление – через планшет. Возможно использование с машин и БТТ. ТТХ Spike Firefly («Маоз»): Размеры (ДхШхВ) – 80мм/80мм/400мм;

Масса аппарата – 3 кг;

Масса пульта управления – 1 кг;

Масса носимого комплекта для одного бойца – 15 кг;

Дальность применения в городе – 500 м;

Дальность применения на открытой местности – 1,000 м;

Скорость с маневрированием – до 60 км/ч;

Скорость пикирования – до 70 км/ч;

Масса БЧ – 350 грамм;

Тип БЧ – осколочная направленного действия;

Время пребывания в воздухе с 1 батареей и БЧ – 15 минут;

Время пребывания в воздухе с 2 батареями и без БЧ – 30 минут;

Время в положении ожидания (stand by) – до 2 часов;

Управление полётом – автономное по заданным точкам (waypoints) или ручное через видеоканал;

Датчики управления – неохлаждаемый тепловизор, цветной видеоканал и датчик дистанции (Uncooled IR/Color CMOS + Proximity sensors), возможность отслеживания быстрых целей (tracker for agile targets).

