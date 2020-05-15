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Новый БПЛА вертолет-камикадзе на вооружении ЦАХАЛа

МО Израиля заключило контракт с компанией «Рафаэль» о поставках барражирующих боеприпасов Spike Firefly. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «Рафаэль» 04.05.20, а на «Джейнз» – днём ранее, 03.05.20. Количество закупаемых боеприпасов и сумма контракта неизвестны. В АОИ данный боеприпас уже получил название «Маоз»

 

«Маоз» создан совместными усилиями Управления НИОКР МО (МАФАТ) и компанией «Рафаэль». Его приёмные испытания проходили в конце 2019 – начале 2020 гг. Предназначен для пехоты (взвод-рота) и спецподразделений, может выполнять ряд задач – разведка, разведка с последующим поражением обнаруженной цели, поиск и поражение известной цели.

На сайте «Рафаэль» есть описание данного аппарата. Это БПЛА вертолётной схемы с соосным расположением несущих винтов. Система электрооптики заимствована у ПТУР Spike,  отсюда и название Spike Firefly. Переноска, запуск и управление осуществляется одним бойцом, управление – через планшет. Возможно использование с машин и БТТ.

ТТХ Spike Firefly («Маоз»):

    • Размеры (ДхШхВ) – 80мм/80мм/400мм;
    • Масса аппарата – 3 кг;
    • Масса пульта управления – 1 кг;
    • Масса носимого комплекта для одного бойца – 15 кг;
    • Дальность применения в городе – 500 м;
    • Дальность применения на открытой местности – 1,000 м;
    • Скорость с маневрированием – до 60 км/ч;
    • Скорость пикирования – до 70 км/ч;
    • Масса БЧ – 350 грамм;
    • Тип БЧ – осколочная направленного действия;
    • Время пребывания в воздухе с 1 батареей и БЧ – 15 минут;
    • Время пребывания в воздухе с 2 батареями и без БЧ – 30 минут;
    • Время в положении ожидания (stand by) – до 2 часов;
    • Управление полётом – автономное по заданным точкам (waypoints) или ручное через видеоканал;
    • Датчики управления – неохлаждаемый тепловизор, цветной видеоканал и датчик дистанции (Uncooled IR/Color CMOS + Proximity sensors), возможность отслеживания быстрых целей (tracker for agile targets).

15 мая, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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